На Бурцева горела днем "двушка"

Сегодня, 12 февраля, в Кировском районе произошел пожар. На улице Бурцева в доме № 20 произошел пожар. В "двушке" загорелась мебель в одной из комнат комнате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. К этому часу пламя охватило один квадратный метр.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 16:52 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности случившегося устанавливаются.
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Фото: Piter.tv
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