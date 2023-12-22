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На Бурцева горела днем "двушка"
Сегодня, 17:34
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На Бурцева горела днем "двушка"

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 12 февраля, в Кировском районе произошел пожар. На улице Бурцева в доме № 20 произошел пожар. В "двушке"  загорелась мебель в одной из комнат комнате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. К этому часу пламя охватило один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 16:52 пожар был ликвидирован.    

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности случившегося устанавливаются.         

Ранее мы писали, что в Ленобласти кот спас хозяина от смертельного отравления выхлопными газами.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, спасатели, улица бурцева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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