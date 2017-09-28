Мальчик получил закрытый перелом носа и рассечение лобной части головы.

В Анапе лошадь сбила ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 20 июня. Восьмилетний мальчик возвращался с пляжа вместе с матерью. В этот момент по дороге бежала лошадь, которая сбила ребенка. Он получил закрытый перелом носа и рассечение лобной части головы. Медики оказали ему помощь.

Позже лошадь поймали и установили владельца. Животное принадлежит конноспортивной базе "Асимина". Владелец базы признал свою вину в том. что лошадь сбежала.

Ранее мы сообщили, что трехлетний петербуржец попал в реанимацию после падения в бассейн.

Видео: Telegram / SHOT