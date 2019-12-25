Трехлетний петербуржец попал в реанимацию после падения в бассейн

Инцидент произошел в загородном клубе в Курортном районе.

В Курортном районе трехлетний мальчик едва не утонул в бассейне загородного клуба. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, вечером 19 июня ребёнок упал в бассейн на территории загородного клуба. С диагнозом "утопление в пресной воде", в тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд ограничил свободу медсестре, допустившей падение с балкона сироты.

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