Трехлетний петербуржец попал в реанимацию после падения в бассейн

В Курортном районе трехлетний мальчик едва не утонул в бассейне загородного клуба. Об этом стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, вечером 19 июня ребёнок упал в бассейн на территории загородного клуба. С диагнозом "утопление в пресной воде", в тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.
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