  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трехлетний петербуржец попал в реанимацию после падения в бассейн
Сегодня, 9:13
150
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трехлетний петербуржец попал в реанимацию после падения в бассейн

0 0

Инцидент произошел в загородном клубе в Курортном районе.

В Курортном районе трехлетний мальчик едва не утонул в бассейне загородного клуба. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, вечером 19 июня ребёнок упал в бассейн на территории загородного клуба. С диагнозом "утопление в пресной воде", в тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд ограничил свободу медсестре, допустившей падение с балкона сироты.

Фото: pxhere

Теги: бассейн, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии