В Амурской области заразились коронавирусом 35 медиков

В Амурской области коронавирусом заразились 35 медицинских работников.
ИО министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева сообщила, что из всех случаев коронавируса в регионе 9% это медицинские работники. За все время с начала эпидемии в Амурской области заболели 35 медиков.
На сегодняшний день 6 из них уже выздоровели. У 13 человек внебольничная пневмония и они находятся на лечении в стационарах региона.
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Фото: Piter.TV
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