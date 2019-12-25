В Амурской области заразились коронавирусом 35 медиков

Заболевшие медики это 9% от всех заболевших в регионе.

В Амурской области коронавирусом заразились 35 медицинских работников.

ИО министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева сообщила, что из всех случаев коронавируса в регионе 9% это медицинские работники. За все время с начала эпидемии в Амурской области заболели 35 медиков.

На сегодняшний день 6 из них уже выздоровели. У 13 человек внебольничная пневмония и они находятся на лечении в стационарах региона.

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Фото: Piter.TV