Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус COVID-19 диагностирован у 8 915 человек в 83 субъектах.
ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом) сообщает, что за сутки по состоянию на утро 26 мая в России коронавирус выявлен еще у 8 тысяч 915 человек. По-прежнему лидирует Москва, там за сутки + 2830 случаев. На втором месте Московская область с 817 новыми случаями, а на третьем Санкт-Петербург с 363 случаями.
По остальным регионам новые случаи распределились следующим образом:
4. Нижегородская область - 228
5. Свердловская область - 207
6. Ростовская область - 203
7. Архангельская область - 169
8. Красноярский край - 148
9. Иркутская область - 112
10. Калужская область - 105
11. Тульская область - 105
12. Брянская область - 99
13. Ярославская область - 94
14. Ханты-Мансийский АО - 94
15. Ульяновская область - 92
16. Новгородская область - 89
17. Республика Дагестан - 89
18. Краснодарский край - 89
19. Пензенская область - 89
20. Кабардино-Балкарская Республика - 88
21. Волгоградская область - 88
22. Республика Саха (Якутия) - 88
23. Самарская область - 87
24. Новосибирская область - 87
25. Рязанская область - 85
26. Чувашская Республика - 85
27. Смоленская область - 84
28. Республика Башкортостан - 79
29. Алтайский край - 79
30. Белгородская область - 76
31. Орловская область - 75
32. Тамбовская область - 75
33. Ставропольский край - 75
34. Липецкая область - 68
35. Курская область - 67
36. Саратовская область - 65
37. Воронежская область - 63
38. Республика Татарстан - 63
39. Забайкальский край - 62
40. Хабаровский край - 62
41. Ямало-Ненецкий АО - 59
42. Ленинградская область - 58
43. Владимирская область - 57
44. Республика Северная Осетия - 57
45. Астраханская область - 57
46. Оренбургская область - 54
47. Республика Тыва - 54
48. Омская область - 53
49. Калининградская область - 50
50. Кировская область - 47
51. Мурманская область - 45
52. Республика Бурятия - 45
53. Республика Ингушетия - 43
54. Тюменская область - 42
55. Республика Марий Эл - 41
56. Пермский край - 41
57. Приморский край - 40
58. Республика Мордовия - 38
59. Ивановская область - 37
60. Челябинская область - 36
61. Вологодская область - 34
62. Карачаево-Черкесская Республика - 31
63. Томская область - 28
64. Республика Адыгея - 25
65. Республика Хакасия - 23
66. Костромская область - 21
67. Чеченская Республика - 21
68. Удмуртская Республика - 20
69. Камчатский край - 20
70. Псковская область - 16
71. Амурская область - 16
72. Тверская область - 15
73. Республика Карелия - 15
74. Кемеровская область - 13
75. Республика Коми - 9
76. Курганская область - 6
77. Республика Крым - 6
78. Сахалинская область - 5
79. Еврейская АО - 5
80. Магаданская область - 4
81. Ненецкий автономный округ - 2
82. Республика Алтай - 2
83. г. Севастополь - 1
В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 362 342 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Из них на сегодняшний день скончались 3 807 человек, за сутки 174 человека. Выписаны по выздоровлению за все время 131 129 человек, из них за сутки рекордные 12 331 человек. Самое большое количество выздоровевших в Москве, там выписаны 8 тысяч 33 человека.
Сегодня ранее: В Костромской области коронавирус выявили еще у 21 человека.
Фото: pixabay.com
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