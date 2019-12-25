Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки выявлено снова около 9 тысяч новых инфицированных почти во всех регионах страны.

В России за сутки коронавирус COVID-19 диагностирован у 8 915 человек в 83 субъектах.

ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом) сообщает, что за сутки по состоянию на утро 26 мая в России коронавирус выявлен еще у 8 тысяч 915 человек. По-прежнему лидирует Москва, там за сутки + 2830 случаев. На втором месте Московская область с 817 новыми случаями, а на третьем Санкт-Петербург с 363 случаями.

По остальным регионам новые случаи распределились следующим образом:

4. Нижегородская область - 228

5. Свердловская область - 207

6. Ростовская область - 203

7. Архангельская область - 169

8. Красноярский край - 148

9. Иркутская область - 112

10. Калужская область - 105

11. Тульская область - 105

12. Брянская область - 99

13. Ярославская область - 94

14. Ханты-Мансийский АО - 94

15. Ульяновская область - 92

16. Новгородская область - 89

17. Республика Дагестан - 89

18. Краснодарский край - 89

19. Пензенская область - 89

20. Кабардино-Балкарская Республика - 88

21. Волгоградская область - 88

22. Республика Саха (Якутия) - 88

23. Самарская область - 87

24. Новосибирская область - 87

25. Рязанская область - 85

26. Чувашская Республика - 85

27. Смоленская область - 84

28. Республика Башкортостан - 79

29. Алтайский край - 79

30. Белгородская область - 76

31. Орловская область - 75

32. Тамбовская область - 75

33. Ставропольский край - 75

34. Липецкая область - 68

35. Курская область - 67

36. Саратовская область - 65

37. Воронежская область - 63

38. Республика Татарстан - 63

39. Забайкальский край - 62

40. Хабаровский край - 62

41. Ямало-Ненецкий АО - 59

42. Ленинградская область - 58

43. Владимирская область - 57

44. Республика Северная Осетия - 57

45. Астраханская область - 57

46. Оренбургская область - 54

47. Республика Тыва - 54

48. Омская область - 53

49. Калининградская область - 50

50. Кировская область - 47

51. Мурманская область - 45

52. Республика Бурятия - 45

53. Республика Ингушетия - 43

54. Тюменская область - 42

55. Республика Марий Эл - 41

56. Пермский край - 41

57. Приморский край - 40

58. Республика Мордовия - 38

59. Ивановская область - 37

60. Челябинская область - 36

61. Вологодская область - 34

62. Карачаево-Черкесская Республика - 31

63. Томская область - 28

64. Республика Адыгея - 25

65. Республика Хакасия - 23

66. Костромская область - 21

67. Чеченская Республика - 21

68. Удмуртская Республика - 20

69. Камчатский край - 20

70. Псковская область - 16

71. Амурская область - 16

72. Тверская область - 15

73. Республика Карелия - 15

74. Кемеровская область - 13

75. Республика Коми - 9

76. Курганская область - 6

77. Республика Крым - 6

78. Сахалинская область - 5

79. Еврейская АО - 5

80. Магаданская область - 4

81. Ненецкий автономный округ - 2

82. Республика Алтай - 2

83. г. Севастополь - 1

В России нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 362 342 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Из них на сегодняшний день скончались 3 807 человек, за сутки 174 человека. Выписаны по выздоровлению за все время 131 129 ​ человек, из них за сутки рекордные 12 331 человек. Самое большое количество выздоровевших в Москве, там выписаны 8 тысяч 33 человека.

Сегодня ранее: В Костромской области коронавирус выявили еще у 21 человека.

Фото: pixabay.com