В Москве вылечились от коронавируса рекордные 8 033 человек за сутки

Количество выздоровевших в Москве пациентов перевали за 60 тысяч.

В Москве за истекшие сутки выздоровело рекордное с начала эпидемии количество пациентов с диагностированным COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщил, за сутки в столице выздоровело 8 033 человека. Это рекордное количество выздоровевших пациентов за один день с начала эпидемии. Таким образом, в столице за весь период выписаны по выздоровлению 61 619 человек.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что такая положительная динамика сохранится.

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Фото: Piter.TV