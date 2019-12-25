В Москве вылечились от коронавируса рекордные 8 033 человек за сутки

В Москве за истекшие сутки выздоровело рекордное с начала эпидемии количество пациентов с диагностированным COVID-19.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщил, за сутки в столице выздоровело 8 033 человека. Это рекордное количество выздоровевших пациентов за один день с начала эпидемии. Таким образом, в столице за весь период выписаны по выздоровлению 61 619 человек.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что такая положительная динамика сохранится.
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Фото: Piter.TV
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