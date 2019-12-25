В Костромской области коронавирус выявили еще у 21 человека

Общее количество инфицированных COVID-19 в области перевалило за 600 человек.

В Костромской области коронавирус диагностирован еще у 21 жителя региона.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области утром 26 мая сообщил еще 21 зараженных коронавирусом COVID-19. По районам области новые случаи распределись следующим образом:

Мантурово - 7 человек

Нерехта и район - 4 человека

Буй - 3 человека

Шарья - 2 человека

Макарьевский район - 2 человека

Волгореченск - 1 человек

Кострома - 1 человек

Боговарово 1 человек

Таким образом, в области с начала эпидемии зафиксировано 601 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. 308 человек выздоровели, 9 человек скончались.

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