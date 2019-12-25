В Костромской области коронавирус выявили еще у 21 человека

В Костромской области коронавирус диагностирован еще у 21 жителя региона.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области утром 26 мая сообщил еще 21 зараженных коронавирусом COVID-19. По районам области новые случаи распределись следующим образом:
Мантурово - 7 человек
Нерехта и район - 4 человека
Буй - 3 человека
Шарья - 2 человека
Макарьевский район - 2 человека
Волгореченск - 1 человек
Кострома - 1 человек
Боговарово 1 человек
Таким образом, в области с начала эпидемии зафиксировано 601 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. 308 человек выздоровели, 9 человек скончались.
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Фото: pixabay.com
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