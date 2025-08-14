Оба привлечены к административной ответственности.

Полиция задержала двух блогеров за учиненный погром на площади в поселке Островское. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Инцидент произошел утром 11 августа. Накануне вечером двое блогеров распивали алкоголь в центре поселка. Им сделали замечание местные жители. На следующий день они устроили погром на площади. Один из блогеров ломал лавочки и вырывал цветы из клумбы, пока второй снимал происходящее на телефон.

Полиция задержала злоумышлеников. Оба привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Видео: УМВД по Костромской области