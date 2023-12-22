  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
122
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Амурской области в ходе погони задержали водителя с признаками наркотического опьянения

0 0

За неповиновение законному требованию полицейских суд назначил водителю 10 суток ареста.

В Амурской области в ходе погони задержали водителя с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Во время несения службы сотрудники ДПС пытались остановить иномарку для проверки документов у водителя. Тот проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Стражи правопорядка при помощи громкоговорителя неоднократно требовали от водителя остановиться, а после было принято решение применить табельное оружие.

Задержанным оказался житель села Сергее-Федоровка. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Также сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Проводится административное расследование. За неповиновение законному требованию полицейских суд назначил водителю 10 суток ареста.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали менеджера магазина, причастного к краже 970 тысяч рублей.

Видео: УМВД России по Амурской области

Теги: амурская область, водитель, наркотическое опьянение, погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии