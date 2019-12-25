Пострадал машинист железнодорожного состава.

В Амурской области товарный поезд столкнулся с грузовиком. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на информацию., предоставленную региональным экстренными ведомством. Известно, что инцидент на железнодорожных путях зарегистрирован в Магдагачинском районе. Есть один пострадавший. речь идет о машинисте состава.

На двухпутном перегоне Магдагачи – Сковородино произошло столкновение грузового поезда с грузовой автомашиной. Ожидается задержка в движении трех пассажирских поездов. пресс-служба экстренной службы по региону

Известно, что в составе одного из поездов находилось 42 вагона. В результате столкновения транспортных средств повреждены три опоры контактной сети (ЛЭП). На место происшествия отправлены два ремонтно-восстановительных поезда.

Высокоскоростную железную магистраль Москва - Петербург будут строить поэтапно.

Фото: Piter.tv

