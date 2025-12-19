  1. Главная
Сегодня, 14:24
В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового состава

Пострадавшие в результате аварии отсутствуют, экологическая обстановка остается безопасной.

В Амурской области произошёл инцидент с поездом, повлекший сход с рельсов 35 вагонов грузового состава. Эту информацию 5 января распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по данному субъекту федерации.

Происшествие зафиксировано на отрезке железнодорожного полотна между станциями Гонжа и Гудачи Забайкальской магистрали. Пострадавшие в результате аварии отсутствуют, экологическая обстановка остается безопасной. Однако случившееся привело к временному прекращению движения поездов ввиду повреждений железнодорожных конструкций.

Стоит отметить, что аналогичный случай имел место ранее, 28 декабря, на Северо-Кавказской железнодорожной ветке. Тогда в Ростовской области из-за схода грузового локомотива произошла задержка около двадцати пассажирских поездов, однако жертв удалось избежать.

Ранее мы сообщили о том, что после взрыва газа в многоэтажке Первоуральска завели уголовное дело.

Видео: Telegram / МЧС Амурской области

