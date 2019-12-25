В память о нём местные жители создали открытку на реке с дедом Морозом.

В Амурской области скончался художник, 10 лет рисовавший на льду гигантские новогодние открытки. Речь о Валерии Мельникове, который создавал открытки на льду реки Хомутина в селе Марково.

Туристы специально приезжали к Хомутине, чтобы сфотографироваться на фоне ледяных открыток. В 2019 году рисунок пенсионера даже сфотографировали с высоты МКС.

Однако 30 октября Валерий Мельников умер от коронавируса. В память о нём местные жители создали открытку на реке с дедом Морозом, прообразом которого выступил сам Мельников. На открытке написано "Деду Валерию посвящается". Идея создать открытку принадлежит редактору газеты "Амурская правда". Работу выполнил скульптор Алексей Сидоров из Благовещенска.

Ранее Дед Мороз решил сходить на голосование по поправкам в Конституцию в Тосно.

Фото: Piter.tv