В Амурской области сошли с рельсов 18 вагонов с углем

Из-за ЧП нарушено пассажирское сообщение.

В Амурской области 18 вагонов с углем сошли с рельсов и нарушили железнодорожное сообщение.

ЧП произошло сегодня, 25 февраля, в 13:45 по амурскому времени в Амурской области. С рельсов сошли 18 вагонов с углем грузового поезда на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги, сообщает ТАСС.

Из-за ЧП нарушено пассажирское сообщение.

Ожидается задержка пассажирских поездов № 7 и № 8, сообщением Владивосток - Новосибирск и Новосибирск - Владивосток, а также № 99 сообщением Владивосток - Москва. Дальневосточное управление РЖД

По факту схода вагонов следственные органы назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: ВК, Российские железные дороги "РЖД"