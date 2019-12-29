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В Амурской области сошли с рельсов 18 вагонов с углем
Сегодня, 13:01
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MShaffter

В Амурской области сошли с рельсов 18 вагонов с углем

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Из-за ЧП нарушено пассажирское сообщение.

В Амурской области 18 вагонов с углем сошли с рельсов и нарушили железнодорожное сообщение.

ЧП произошло сегодня, 25 февраля, в 13:45 по амурскому времени в Амурской области. С рельсов сошли 18 вагонов с углем грузового поезда на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги, сообщает ТАСС.

Из-за ЧП нарушено пассажирское сообщение. 

Ожидается задержка пассажирских поездов № 7 и № 8, сообщением Владивосток - Новосибирск и Новосибирск - Владивосток, а также № 99 сообщением Владивосток - Москва.

Дальневосточное управление РЖД

По факту схода вагонов следственные органы назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее: Видео: В Приамурье вагоны с углем сошли с рельсов

Фото: ВК, Российские железные дороги "РЖД"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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