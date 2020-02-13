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Видео: В Приамурье вагоны с углем сошли с рельсов

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В сети опубликовано видео с места происшествия.

В Амурской области 7 вагонов с углем сошли с рельсов.

ТАСС сообщает, что на перегоне Ерофей Павлович - Сегачама Могочинского региона Забайкальской железной дороги в Амурской области на 7125-м километре сошли с рельсов 7 вагонов с углем грузового состава. ЧП произошло накануне, 12 февраля, около 18 часов по московскому времени. 

Уточняется, что во время ЧП на железной дороге пострадавших нет. Задержки пассажирских поездов удалось избежать.

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Видео: ВК,machinistsandhelpers

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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