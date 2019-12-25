В Амурской области разгромили офис компании, которая строит завод "Газпрому"

Рабочим не платили зарплату три месяца.

В Амурской области рабочие разгромили офис компании, которая строит газоперерабатывающий завод для завод "Газпрому". Об этом пишет издание Baza.

Сообщается, что рабочим не платили зарплату три месяца. Десятки строителей разгромили офис "Ренессанс Хэви Индастрис" — подрядчика, который участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

Строители в ответ не невыплату заработной платы решили забрать свои деньги силой. Позже в офис прибыл ОМОН. Сотрудники разогнали рабочих, некоторых из них задержали.

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