В отношении водителя составлено несколько административных протоколов.

В Амурской области нетрезвый водитель получил 10 суток ареста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел на окраине города Свободного. Сотрудники ДПС обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который вышел из кафе и сел за руль автомобиля Toyota RAV4. Он проигнорировал сигнал полицейских об остановке и попытался скрыться.

В ходе погони экипаж ДПС принял решение о принудительной остановке машины лихача с применением табельного оружия. После предупредительного выстрела в воздух один из сотрудников нанес несколько прицельных по колесам иномарки. За рулем машины находился 35-летний житель города. В отношении водителя составлено несколько административных протоколов. Ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали курьеров мошенников, выманивших у юноши 25 млн рублей.

Видео: УМВД по Амурской области