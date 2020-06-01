В Амстердаме тысячи людей вышли на митинг против жестокости полиции в США и ЕС

Акция была инициирована в знак солидарности участниками протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Тысячи человек собрались на центральной площади Амстердама, чтобы выразить свой протест по отношению к жесткости полиции в США и ЕС. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Акция была инициирована в знак солидарности участниками протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Участники демонстрации в Амстердаме скандировали лозунги против расизма и расовой дискриминации и несли плакаты: "Жизни черных имеют значение", "Прекратите убивать черных людей".

Организаторы думали, что на акцию придут 250-300 человек, но пришли несколько тысяч. Из-за этого соблюдать положенную дистанцию в 1,5 метра оказалось просто невозможно. Однако находившиеся там полицейские не стали вмешиваться в ситуацию и выписывать штрафы, которые могут достигать €395.

Беспорядки в США после гибели афроамериканца: последние новости.

Видео: YouTube/ willemtelable