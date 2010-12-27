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В Америке скончалась звезда культового сериала "Коломбо"
Сегодня, 15:24
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lesjasap
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В Америке скончалась звезда культового сериала "Коломбо"

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Актер-популяризатор жанра американского кинодетектива умер в собственном доме.

Как стало известно из американских СМИ, сегодня скончался 91-летний актер культового сериала “Коломбо”. Ричард Андерсон умер в окружении близких родственников в собственном доме в Лос-Анджелесе. О трагедии сообщила семья покойного.
 
Что именно привело к кончине актера дополнительно не сообщается. Однако, по заявлению представителя семьи, смерть произошла по естественным причинам.
 
Самый известный "детектив" кинематографа работал в течение 60 лет. Среди его проектов “Она написала убийство”, “ФБР” и “Великий сыщик”. Актер прославился благодаря научно-фантастическим проектам на телевидении.Среди них “Бионическая женщина” и Человек на шесть миллионов долларов”. Его партнерами по съемочной площадке был  Орсон Уэллс в картине "насилие",  а также Стэнли Кубрик, в фильме которого Ричард Андерсон снимался. 
Теги: американский кинематограф , детектив , трагедия
Категории: Мировые новости

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