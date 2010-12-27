В Америке скончалась звезда культового сериала "Коломбо"

Актер-популяризатор жанра американского кинодетектива умер в собственном доме.

Как стало известно из американских СМИ, сегодня скончался 91-летний актер культового сериала “Коломбо”. Ричард Андерсон умер в окружении близких родственников в собственном доме в Лос-Анджелесе. О трагедии сообщила семья покойного.

Что именно привело к кончине актера дополнительно не сообщается. Однако, по заявлению представителя семьи, смерть произошла по естественным причинам.