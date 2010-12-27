В Америке скончалась звезда культового сериала "Коломбо"

Как стало известно из американских СМИ, сегодня скончался 91-летний актер культового сериала “Коломбо”. Ричард Андерсон умер в окружении близких родственников в собственном доме в Лос-Анджелесе. О трагедии сообщила семья покойного.
Что именно привело к кончине актера дополнительно не сообщается. Однако, по заявлению представителя семьи, смерть произошла по естественным причинам.
Самый известный "детектив" кинематографа работал в течение 60 лет. Среди его проектов “Она написала убийство”, “ФБР” и “Великий сыщик”. Актер прославился благодаря научно-фантастическим проектам на телевидении.Среди них “Бионическая женщина” и Человек на шесть миллионов долларов”. Его партнерами по съемочной площадке был Орсон Уэллс в картине "насилие", а также Стэнли Кубрик, в фильме которого Ричард Андерсон снимался.