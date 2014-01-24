В Алуште пьяная компания устроила бойцовский клуб в кафе

Одного из мужчин поймали, когда он вернулся за паспортом.

В Алуште пьяная компания зашла в местное кафе, чтобы поесть, но в итоге устроила в помещении бойцовский клуб. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. В кадре показано, что посетители поругались, после чего решили разобраться друг с другом при помощи силы. В конфликте принимали участие двое мужчин. Третий покупатель наблюдал за происходящим и не вмешивался в разборки. Ссора закончилась тем, что мужчины разнесли заведение общепита, после чего сбежали с места преступления.

Позже зачинщику драки пришлось вернуться в кафе за забытым паспортом гражданина РФ. В этот момент его задержали сотрудники ЧОП.

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Фото и видео: Telegram / Mash на волне