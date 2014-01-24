  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
168
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Алуште пьяная компания устроила бойцовский клуб в кафе

0 0

Одного из мужчин поймали, когда он вернулся за паспортом.

В Алуште пьяная компания зашла в местное кафе, чтобы поесть, но в итоге устроила в помещении  бойцовский клуб. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. В кадре показано, что посетители поругались, после чего решили разобраться друг с другом при помощи силы. В конфликте принимали участие двое мужчин. Третий покупатель наблюдал за происходящим и не вмешивался в разборки. Ссора закончилась тем, что мужчины разнесли заведение общепита, после чего сбежали с места преступления.

Позже зачинщику драки пришлось вернуться в кафе за забытым паспортом гражданина РФ. В этот момент его задержали сотрудники ЧОП.

На основателя группы "Ногу свело!" напали в Москве.

Фото и видео: Telegram / Mash на волне

Теги: алушта, бойцовский клуб, драка, кафе
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии