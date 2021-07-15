В Алтайском крае следователи СК России устанавливают обстоятельства убийства полицейского

В гибели участкового подозревается ранее судимый местный житель.

В Алтайском крае следователи Следственный комитет России устанавливает обстоятельства убийства полицейского. По данным надзорного ведомства, участковый по имени Владислав Неудахин отправился проверять ранее судимого гражданина в село Гоньба. Он должен был вручить повестку 57-летнему Владимиру Шедову. Мужчину подозревали по уголовной статье за предоставление фальшивых чеков о покупке прицепа.

О пропаже представителя закона сообщила его жена. Мужчина не вернулся с работы. Утром 15 июля оперативники нашли около выезда из села сгоревший автомобиль "Лада". Рядом с машиной находился мертвый мужчина в служебной форме. На теле жертвы полицейские зафиксировали колото-резаное ранение в области шеи. Также есть признаки удушения. К такому выводу эксперты пришли из-за кровоизлияния на оболочке глаза.

По камерам видеонаблюдения полиция не смогла определить, кто сидел за рулем машины, когда служебный транспорт начал двигаться после вручения повестки. Позже подозреваемого увидели на пути к своему дому. Предположительно, он мог уехать на машине полицейского, а затем пройтись пешком. Шедов судим неоднократно. В 90-х годах в Кемеровской области он убил двоих человек, а в 2000-х — смертельно ранил тёщу кочергой.

Барнаульский участковый погиб от рук рецидивиста, его сожгли.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России