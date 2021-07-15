Барнаульский участковый погиб от рук рецидивиста, его сожгли

У погибшего остались трое детей и жена.

Барнаульский участковый погиб от рук рецидивиста. Об этом рассказали правоохранительные органы по региону. По информации от МВД, представитель закона 14 июля выехал в поселок Гоньба и пропал. Также из зоны доступа исчез и его мобильный номер. Утром 15 июля его коллеги начали прочесывать местность, включая лесополосу. К месту инцидента отправились 10 служебных автомобилей от ППС и МЧС.

Найден сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри. представитель полиции

Известно, что участковый ехал проверять ранее судимого гражданина. Из-за конфликта мужчина убил оперативника, после чего сжег его тело. Останки найдены в транспортном средстве около магазина на выезде из населенного пункта.

В настоящее время подозреваемый задержан. У его жертвы остались трое детей и супруга.

Суд отложил рассмотрение по существу дела генерала СК РФ Музраева.

Фото: Вконтакте/Инцидент Барнаул, Инцидент Рубцовск

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