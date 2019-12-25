Суд отложил рассмотрение по существу дела генерала СК РФ Музраева

Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Южный окружной военный суд отложил до 5 августа рассмотрение по существу дела в отношении экс-руководителя управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом информирует пресс-служба суда, пишет агентство ТАСС.

Ранее он был арестован по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Его соучастником признали волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Было выяснено, осенью 2016 года неизвестные попытались поджечь стену частного дома главы области, в котором на тот момент он находился вместе со своей семьей. По факту преступления были возбуждены уголовные дела по статьям о поджоге и покушении на убийство двух и более лиц.

По итогам сегодняшнего судебного заседания рассмотрение уголовного дела в отношении Музраева М. К. и Зубкова В. В. по существу отложено до 5 августа. из сообщения суда

Кроме того, был установлен ряд лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Следователи выяснили, что их лидером был экс-арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Дело было передано в Федеральную службу безопасности РФ.

В настоящее время Музраеву вынесено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), части 1 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия") и части 1 статьи 285 ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") Уголовного кодекса России.

Зубкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, а Музраеву по совокупности преступлений может грозить более 20 лет лишения свободы.

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