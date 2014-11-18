Жителя Колпино, взявшего в заложники шестерых детей, посадили на 1,5 года

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина разгромил квартиру топором и угрожал детям убийством.

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Дениса Бельтюкова, который в ноябре прошлого года взял в заложники шестерых детей и угрожал им убийством. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что Бельтюков выгнал супругу из квартиры, заперся в ней и удерживал шестерых детей. По версии следствия, он разгромил дом топором, таскал одного из детей за ногу по полу, в другого кинул кухонный стол и угрожал всем детям ножом и топором.

После переговоров мужчина сдался, его задержали и арестовали. На суде он заявил о помешательстве и желании пройти лечение, однако его признали вменяемым. Бельтюкова обвиняли по статьям "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы несовершеннолетних". В ходе расследования было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с подделкой документов при попытке купить фальшивое свидетельство о регистрации по месту жительства. Суд прекратил это дело, назначив мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей. По другим статьям ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года в колонии-поселении.

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Фото: Piter.TV