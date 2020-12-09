Сбивший женщину с ребенком пьяный самокатчик предстанет в Петербурге перед судом

Пострадавшую госпитализировали.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на самокате женщину с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 19 мая этого года на пересечении улицы Котина и Ленинского проспекта. 55-летней пострадавшей потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали.

Мужчину обвиняют по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее на дне Антонова озера нашли труп женщины, убитой мужем.

Фото: Piter.TV