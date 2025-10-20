В отношении всех нарушителей составили административные протоколы, после чего их депортировали из России.

В Алтайском крае полицейские в ходе рейда выявили среди вахтовиков 33 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции и Росгвардии провели масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. В ходе мероприятия было проверено около ста иностранных граждан. В Кулундинском районе Барнаула правоохранители остановили шесть вахтовых автобусов, где выявили 33 нелегальных мигранта.

В отношении всех нарушителей составили административные протоколы, после чего их депортировали из России. Также в ведомстве проверили места компактного проживания иностранцев. Один из них был привлечен за нарушение режима пребывания.

Видео: ГУВД по Алтайскому краю