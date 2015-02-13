Причиненный ущерб составил около 12 млн рублей.

В Алтайском крае перед судом предстанут трое обвиняемых в краже драгоценностей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2022 году злоумышленники похитили золотые украшения в ювелирном отделе одного из торговых центров. Причиненный ущерб составил около 12 млн рублей. Также сообщается, что подозреваемые были задержаны с поличным при попытке похитить банкомат из бизнес-центра в Бийске.

Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один задержанный находится под домашним арестом. Материалы уголовного дела передали в суд.

Ранее мы сообщали, что в Саратове полицейские задержали подозреваемых в поджоге машин.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА