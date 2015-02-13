Устанавливается мотив фигурантов и все обстоятельства совершенного противоправного деяния.

В Саратове полицейские задержали подозреваемых в поджоге машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

По предварительным данным, два местных жителя приехали к дому на улице Мичурина, где достали из тайника заранее спрятанную емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Один из подельников вылил горючее на припаркованную машину, а затем поджег ее. Злоумышленники скрылись с места, а в результате их действий огонь охватил еще четыре машины, которые находились рядом.

На след подозреваемых вышли правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливается мотив фигурантов и все обстоятельства совершенного противоправного деяния.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали вандалов, разбивших монитор машиниста на железнодорожной станции.

Видео: ГУВД по Саратовской области