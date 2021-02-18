В Алтайском крае перед судом предстанут гендиректор и тренер спортивного клуба

Ответственные лица обвиняются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В Алтайском крае перед судом предстанут генеральный директор и тренер спортивного клуба. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Фигуранты расследования обвиняются в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, для детей в возрасте до шести лет. Преступление повлекло за собой причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Напомним, что в 2016 году подозреваемый организовал в спортивном клубе Барнаула занятия для школьников, в которых был задействован батут. К работе были привлечены несовершеннолетние тренера, которые не обладали необходимой подготовкой и профессиональной квалификацией по акробатике. В результате это привело к травмированию четырех детей в возрасте от 5 до 12 лет. Происшествия зафиксированы в 2018 и 2019 годах. Пострадавшие получили травмы позвоночника и перелом руки.

Известно, что один из сотрудник батутного центра - 25-летний тренер самостоятельно придумывал программы тренировок, которые не соответствуют стандартам и нормам акробатики. Он не следил за тем, как дети выполняют упражнения. Оба обвиняемых признали вину. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Улан-Удэ перевернулся батут под прыгающими детьми: два ребенка в реанимации.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации