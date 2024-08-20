В Алтайском крае на горе Синюха пропали двое молодых людей, ведутся поиски

В последний раз пропавшие выходили на связь три дня назад.

На горе Синюха в Алтайском крае продолжаются поиски двух молодых людей. Специалисты из регионального управления экстренного ведомства страны разыскивают 20-летнего молодого человека и 19-летней девушки. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что путешественники отправились в восхождение на гору, последний раз выйдя на связь с родственниками 17 августа. С того момента прошло три дня, а местонахождение туристов до сих пор неизвестно. В текущий момент сведения о пропаже людей переданы правоохранительным органам и спасателям. Поисковые работы ведутся с 19 августа. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 105, статьи 126 и статье 127 УК РФ. Речь идет об убийстве, похищении человека и использовании рабского труда. Во время осмотра горы Синюха следы предполагаемых преступлений не выявлены.

Более 25 специалистов ищут пару. Дополнительно направлены сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.В. Зюкова. Три кинологических расчёта выдвинулись для оказания помощи. пресс-служба ГУ МЧС

На Большом Сампсониевском проспекте горело капитально-ремонтируемое здание.

Фото и видео: ГУ МЧС России