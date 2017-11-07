В Аллее парящих зонтиков 23 августа пройдет пицца-party

В Соляном переулке гостям расскажут о краудфандинге и угостят пиццей.

В четверг, 23 августа, в Соляном переулке пройдет лекция о краудфандинге в поддержку Аллеи парящих зонтиков. Организаторы зонтичной арт-инсталляции и эксперты Planeta.ru расскажут слушателям о народном финансировании и объяснят, как подготовить собственный проект к запуску и как его продвигать. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Событие пройдет в формате пицца-party. Все гости автоматически станут участниками масштабного розыгрыша морского круиза в Стокгольм.

Наша лекция не будет лекцией в строгом понимании этого слова. Мы не зря придумали формат пицца-party: всех участников ждет не только масса полезной информации о краудфандинге, но и вкусное угощение от наших партнёров. Мы будем есть пиццу, делиться не только успехами, но и своими ошибками, а еще обязательно ответим на все вопросы слушателей! Александра Калачёва, генеральный продюсер Аллеи

Лекция "Теория и практика краудфандинга" состоится в 19:00. Билеты на нее можно купить на сайте Planeta.ru. Все собранные деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с установкой и содержанием Аллеи парящих зонтиков.

Ранее мы писали, что в Русском музее покажут фильмы об Иване Айвазовском.

Фото: Аллея парящих зонтиков — 2018