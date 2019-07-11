В Алеппо завершились съемки художественного фильма

Съемки проводились во время боевых действий в Сирии.

В сирийском городе Алеппо завершились съемки фильма, который станет первым с начала войны в регионе. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на актрису Нагам Коджак.

Фильм получил название "Шатат", что переводится как "вдребезги, на осколки". В основе сюжета – любовь молодой пары в разгар боевых действий. В первой сцене влюбленные стоят на прицеле у снайпера и уже после выстрела, лежа на земле, молодой человек делает предложение своей возлюбленной. Далее влюбленные и их друзья хотят уехать в Дамаск, но одному из мужчин приносят записку с вестью о гибели его девушки от рук террористов. После этого мужчины остаются воевать на стороне Сирии.

Исторические места города стали основными декорациями для фильма. Съемочной группе удалось достоверно передать все ужасы, которые происходили во время боев за город. Сейчас все сцены фильма уже отсняты, идет монтаж.

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Видео: Be Vaghte Sham