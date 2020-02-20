В Александровском саду вытоптали цветы в День Победы

В петербургском Александровском саду туристы и горожане, которые приехали в центр города на 9 мая, вытоптали цветы. Урон заснял фотокорреспондент портала "Фонтанка".
На фото можно заметить, как оказались вытоптаны газоны рядом с проезжей частью, уничтожены цветы, сломаны кованые ограждения.
Ранее мы показали, ради чего тысячи петербуржцев пришли вечером в центр города 9 мая – салют на День Победы. Над акваторией Невы прогремел артиллерийский салют из 30 залпов с применением фейерверков разных видов.
Фото: "Фонтанка"
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