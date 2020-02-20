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В Александровском саду вытоптали цветы в День Победы
Сегодня, 22:13
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В Александровском саду вытоптали цветы в День Победы

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Где-то даже были сломаны кованые ограждения.

В петербургском Александровском саду туристы и горожане, которые приехали в центр города на 9 мая, вытоптали цветы. Урон заснял фотокорреспондент портала "Фонтанка".

На фото можно заметить, как оказались вытоптаны газоны рядом с проезжей частью, уничтожены цветы, сломаны кованые ограждения.

Ранее мы показали, ради чего тысячи петербуржцев пришли вечером в центр города 9 мая – салют на День Победы. Над акваторией Невы прогремел артиллерийский салют из 30 залпов с применением фейерверков разных видов. 

Фото: "Фонтанка"

Теги: александровский сад, день победы, петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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