На День Победы в Петербурге прогремели 30 залпов салюта

Праздничный салют продлился 10 минут.

Итоги празднования Дня Победы подводят в Петербурге. Вечером в воскресенье, 9 мая, над акваторией Невы прогремел артиллерийский салют из 30 залпов с применением фейерверков разных видов. Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произвел дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

Расчеты установок выпустили в небо более 1,5 тыс. фейерверков 50 видов, а 12 артиллерийских орудий сопровождали пуск холостыми залпами. Праздничный салют продлился 10 минут, столпотворение горожан привело к пробкам на дорогах в центре города.

Кто-то подошел к процессу творчески – петербуржец подлетел к эпицентру салюта на дроне, к которому была прикреплена модель самолета. Результат съемки получился впечатляющим.

Материал подготовили Алиса Калегина и Федор Быков / Piter.tv