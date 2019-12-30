В Александровском саду деревья лечат от "голландской болезни"

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что в Александровском саду началась вырубка деревьев. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Как оказалось, таким образом в петербурге лечат деревья от "голландской болезни". В итоге специалисты спилили 35 деревьев в Никольском саду и 29 в Александровском.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время на этих местах высадят рябину и липу в количестве 55 единиц.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге аномально поднялся уровень воды в Неве.
Фото:pixabay
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