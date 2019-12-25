В Александровском парке в Пушкине восстановили "Фонтан со скульптурой"

Он находился в аварийном состоянии.

В Пушкине завершилась реконструкция фонтана на углу Академического проспекта и Дворцовой улицы. Долгое время он находился в аварийном состоянии и не использовался. Со следующего года водное сооружение начнет радовать жителей и гостей города, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Специалисты восстановили чашу, отреставрировали и установили на пьедестал скульптурную композицию, которая была отлита на французском заводе по модели скульптора Лиу Соваджо в XIX веке. Также был проведен еще ряд работ, которые позволят фонтану заработать.

Всего в течение года "Водоканал" возродил 5 фонтанов: в парке Победы, на Московском проспекте, на Лермонтовском проспекте.

Фото: пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга"