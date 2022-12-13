В Александровском дворце зацвела сирень

Сирень находится в кадках в Кленовой гостиной и Сиреневом кабинете.

В Александровском дворце второй год подряд цвет сирень. Царскую традицию решили возродить в прошлом году: тогда сирень зацвела 12 января. Об этом 19 января рассказали в пресс-службе ведомства.

Сирень находится в кадках в Кленовой гостиной и Сиреневом кабинете. Кусты будут цвести до марта, а затем их заменят новыми.

При Николае II и его супруге Александре Федоровне живые цветы круглый год были в дворце. В начале 1917 года, когда семья Романовых была под арестом, растения убрали как непозволительную для заключенных роскошь.

Ранее в Петербурге уничтожили 280 зараженных кенийских роз. По результатам лабораторных исследований, подтверждено наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса.

Фото: ГМЗ "Царское Село"