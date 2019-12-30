В Александровской временно открылся для движения мост на Волхонском шоссе

Капитальный ремонт сооружения завершится грядущей весной.

В понедельник, 27 января, по мосту на Волхонском шоссе в поселке Александровская открылось транспортное движение по временной схеме. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Капительный ремонт сооружения начался прошлым летом, работы близятся к завершению: полностью переправа откроется уже весной. Во втором квартале 2020 году введут кратковременные ограничения движения – на участке начнется укладка постоянного асфальтобетонного покрытия.

Отмечается, что новый мост останется двухполосным, но превратится еще и в пешеходный: по направлению к железнодорожной станции "Александровская", по правой полосе, проложат тротуар.

Ранее мы писали, что за реконструкцию Лиговского путепровода снова возьмутся 28 января.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"