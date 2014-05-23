В Александро-Невской лавре завершена реставрация фасадов Семинарского корпуса

В Александро-Невской лавре завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Смольного.
Специалисты воссоздали вид деревянных окон и дверей, также отреставрировали ворота восточного двора с двумя оградами на набережной реки Монастырки и фасады церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. Реставрация объектов Александро-Невской лавры приурочена к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
В прошлом году также завершилась двухлетняя реставрация 200-метровой подпорной стены, которая отделяет восточный двор Лавры от Никольского кладбища.
Ранее мы писали, что площадь перед Александро-Невской лаврой освободят от проводов.
Фото: пресс-служба Смольного
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