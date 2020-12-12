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Площадь перед Александро-Невской лаврой освободят от проводов
Сегодня, 11:47
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nastya960

Площадь перед Александро-Невской лаврой освободят от проводов

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Реставрация Александро-Невской лавры начнется 1 июня.

В Александро-Невской лавре начинается комплексная реставрация. Губернатор Александр Беглов с главами подведомственных комитетов осмотрел объекты обители и оценил объем предстоящих работ.

Площадь Александра Невского предложили освободить от проводов в рамках программы "Чистое небо". Губернатор поддержал данную инициативу. Также будет благоустроена территория вдоль реки Монастырки, в порядок приведут и дорожное покрытие от Надвратной церкви до самой лавры.

В конце мая Смольный заключит договор с подрядчиками. Реставрация начнется уже 1 июня. На первый этап реставрации из федерального бюджета выделено почти 500 млн рублей. 

В начале апреля в Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия.

Фото: ВКонтакте / Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Теги: александро-невская лавра, провода, чистое небо
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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