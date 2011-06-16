В Александринке состоится гала-концерт звезд оперы и балета

Во время гала-концерта покажут знаменитые отрывки из всемирно известных опер и балетов.

В Александринском театре 29 августа состоится гала-концерт звезд оперы и балета в рамках фестиваля "Классика и современность". Как рассказал "Петербургский дневник", организатором мероприятия является некоммерческая организация "Центр поддержки социально-культурных инициатив".

Во время гала-концерта покажут знаменитые отрывки из всемирно известных опер и балетов, составивших славу российского оперно-хореографического театра: "Самсон и Далила", "Кармен", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", и другие на музыку К.Сен-Санса, Ж.Бизе, П.Чайковского, Л.Минкуса.

В программе участвуют народный артист России Фарух Рузиматов, народная артистка России прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, народная артистка РФ оперная прима Большого театра (меццо-сопрано) Ирина Долженко, народная артистка России прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина и другие.

Недавно хореограф Олег Виноградов рассказал о важности балета и Мариинского театра в его жизни. Великий хореограф также поделился своим видением развития балета в современном мире. Он отметил, что сохранение классических традиций является неотъемлемой частью его работы, но в то же время важно быть открытым к новым идеям и экспериментам.

Фото: предоставлено Центром поддержки социально-культурных инициатив