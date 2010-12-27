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В Африке покажут "Снежную Королеву"
Вчера, 22:44
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IRINA_CHALKINA
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В Африке покажут "Снежную Королеву"

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В конце июля в африканских странах покажут российско-китайский мультфильм "Снежная Королева 3". Сообщает ТАСС.

Мультипликационную франшизу о снежной королеве с 27 июля запустят в кинотеатрах ЮАР. 

Кроме ЮАР кинотеатральный релиз ленты "Снежная королева 3: Огонь и лед" запланирован в Намибии, Зимбабве и Лесото", - поясняют в студии
 

Мультфильм "Снежная Королева" уже показывали в ЮАР в 2015 году. Тогда картина имела огромный успех у африканской публики. Отметим, что впервые за все время существования российский мультфильм перевели и озвучили на африканском языке.

Отметим, что музыкальное сопровождение мультипликации созано  итальянским композитором Фабрицио Манчинелли, который в свое время работал с  с Walt Disney Studios, Golden Globe и Warner Brothers Animation.

Фото: КиноПоиск

 

Теги: мультфильм , юар
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура

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