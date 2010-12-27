В Африке покажут "Снежную Королеву"

В конце июля в африканских странах покажут российско-китайский мультфильм "Снежная Королева 3". Сообщает ТАСС.

Мультипликационную франшизу о снежной королеве с 27 июля запустят в кинотеатрах ЮАР.

Кроме ЮАР кинотеатральный релиз ленты "Снежная королева 3: Огонь и лед" запланирован в Намибии, Зимбабве и Лесото", - поясняют в студии



Мультфильм "Снежная Королева" уже показывали в ЮАР в 2015 году. Тогда картина имела огромный успех у африканской публики. Отметим, что впервые за все время существования российский мультфильм перевели и озвучили на африканском языке.

Отметим, что музыкальное сопровождение мультипликации созано итальянским композитором Фабрицио Манчинелли, который в свое время работал с с Walt Disney Studios, Golden Globe и Warner Brothers Animation.

Фото: КиноПоиск