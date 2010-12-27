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В "Аэрофлоте" приостановили продажу льготных билетов на Дальний Восток
Сегодня, 14:18
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fvbykov

В "Аэрофлоте" приостановили продажу льготных билетов на Дальний Восток

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Оказалось, что финансы, которые перевозчик получил от государства для работы на этих направлениях, полностью потрачены.

В воскресенье, 29 декабря, на сайте "Аэрофлота" появилось сообщение, что компания приостановила продажу билетов по субсидиям на Дальний Восток из-за израсходованных средств, полученных от государства.

Бронирование будет возобновлено в случае поступления дополнительного финансирования от федеральных властей, отмечают в компании.

Отметим, что продажи билетов на субсидируемые рейсы начались 20 декабря. Тарифы распространяются с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе. География направлений – Дальний Восток, Симферополь и Калининград. 

Ранее мы сообщали о том, что аэропорт "Шереметьево" вошел в программу приватизации на 2020-2022 годы.

Видео: YouTube / 

Фото: Pixabay

Теги: аэрофлот, билеты, дальний восток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Тема дня,

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