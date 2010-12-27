В "Аэрофлоте" приостановили продажу льготных билетов на Дальний Восток

В воскресенье, 29 декабря, на сайте "Аэрофлота" появилось сообщение, что компания приостановила продажу билетов по субсидиям на Дальний Восток из-за израсходованных средств, полученных от государства.
Бронирование будет возобновлено в случае поступления дополнительного финансирования от федеральных властей, отмечают в компании.
Отметим, что продажи билетов на субсидируемые рейсы начались 20 декабря. Тарифы распространяются с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе. География направлений – Дальний Восток, Симферополь и Калининград.
Ранее мы сообщали о том, что аэропорт "Шереметьево" вошел в программу приватизации на 2020-2022 годы.
Видео: YouTube /
Фото: Pixabay
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