В "Аэрофлоте" приостановили продажу льготных билетов на Дальний Восток

Оказалось, что финансы, которые перевозчик получил от государства для работы на этих направлениях, полностью потрачены.

В воскресенье, 29 декабря, на сайте "Аэрофлота" появилось сообщение, что компания приостановила продажу билетов по субсидиям на Дальний Восток из-за израсходованных средств, полученных от государства.

Бронирование будет возобновлено в случае поступления дополнительного финансирования от федеральных властей, отмечают в компании.

Отметим, что продажи билетов на субсидируемые рейсы начались 20 декабря. Тарифы распространяются с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе. География направлений – Дальний Восток, Симферополь и Калининград.

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