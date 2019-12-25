В список не попали РЖД и перевозчик "Аэрофлот".

Аэропорт Шереметьево вошел в программу приватизации на 2020-2022 годы. А вот "Аэрофлот" и РЖД в этот план не включены. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на заявление вице-премьера России Максима Акимова.

Насколько понимаю, что касается аэропортовой инфраструктуры, - да. А что касается РЖД и "Аэрофлота", - нет речи прокомментировал спикер

Чиновник заметил, что программа приватизации федерального имущества уже утверждена.

Ранее Piter.tv писал о том, что КИО планирует выручить 2,5 млрд рублей с приватизации городского имущества.