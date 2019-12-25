В "Аэрофлоте" прокомментировали сообщения об очередях у офиса в Петербурге

В компании отметили, что оформить электронный ваучер можно до 31 декабря 2020 года.

Во вторник, 30 июня, компания "Аэрофлот" прокомментировал сообщения об очередях у офиса в Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

Как оказалось, очередь связана с оформлением электронного ваучера, которую запустили с 3 июня.

Услуга очень востребована, обработано более 180 тыс. электронных заявок



Юлия Спивакова, пресс-секретаря авиакомпании "Аэрофлот".

По её словам, в Петербурге к офису компании пришли лишь те клиенты "Аэрофлота", которые не смогли решить свои вопросы по телефону.

Отмечается, что оформление ваучеров распространяется на неиспользованные авиабилеты и приобретенные дополнительные услуги.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во вторник отменили три рейса, один задержали.

Фото: Piter.TV