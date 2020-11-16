В Адмиралтействе Шойгу открыл барельеф в честь победы в Чесменском сражении

По мнению министра, это событие входит в число тех, которые вызывают "чувство гордости за страну и ее военно-морской флот".

В воскресенье, 25 июля, в Адмиралтействе Сергей Шойгу, министр обороны России, открыл барельеф, который посвящен победе русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказал Шойгу, поражение турецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей и орудийной мощи российский флот, было нанесено благодаря флотоводческим решениям и стойкости и храбрости офицеров и матросов. Именно поэтому, по мнению министра, это событие входит в число тех, которые вызывают "чувство гордости за страну и ее военно-морской флот".

Открывая барельеф мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства, - поделился Сергей Шойгу.

Ранее Piter.tv писал, что у ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны.

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