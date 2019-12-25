В Адмиралтейском районе займутся реставрацией особняка Кирштена

На работы выделено 32,4 миллиона рублей.

В Адмиралтейском районе планируется провести реставрацию объекта культурного наследия - особняка Кирштена (Рижский пр., д.27). Соответствующую закупку разместила администрация этого района Санкт-Петербурга.

Судя по документации к закупке, реставраторам предстоит выполнить довольно широкий спектр работ. Так, они, в частности, займутся лепными декорами, масляной монументальной живописью на штукатурке, воссозданием паркетного пола.

Все это должно происходить под контролем КГИОП. И, соответственно, подрядчик должен иметь лицензию на право осуществления реставрации объектов культурного наследия.

Особняк был построен в 1879 году архитектором А. Л. Гуном, архитектура здания несет в себе черты эклектики.

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Фото: citywalls.ru