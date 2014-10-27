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В Адмиралтейском районе загорелись гаражи
Сегодня, 17:56
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В Адмиралтейском районе загорелись гаражи

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В двух гаражах, общим размером 20х7 метров, горела кровля на площади 50 квадратных метров. 

В Адмиралтейском районе загорелись гаражи. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 9 июня.

В 16:34 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №3 по Дровяной улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Выяснилось, что в двух гаражах, общим размером 20х7 метров, горела кровля на площади 50 квадратных метров. 

К 17:18 спасателям удалось ликвидировать пожар. К его ликвидации привлекались 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что очевидцы заметили пожар недалеко от станции метро "Звездная".

Фото: Piter.tv

Теги: гаражи, дровяная улица, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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