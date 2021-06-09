Очевидцы заметили пожар недалеко от станции метро "Звездная"

Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Днем в среду, 9 июня, читатели Piter.tv сообщили о пожаре недалеко от станции метро "Звездная". Как стало известно позднее, пожар произошел в квартире дома №24 по Московскому шоссе. Фото и видео поделились очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, которые также попали в распоряжение редакции, огонь вырывался прямо из окна.

Пожарные,скорая и полиция на месте,надеемся,что пострадавших нет. отметили очевидцы

Ранее мы писали, что петербуржца подозревают в совращении 7-летней в коммунальной квартире.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.tv