В Адмиралтейском районе задержан мужчина, который избил постоялицу хостела

На данный момент состояние пострадавшей неизвестно.

В Адмиралтейском районе сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, избившего постоялицу хостела. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днём 10 мая сотрудники Рогсгвардии получили сообщение о том, что в хостеле на улице Союза Печатников между мужчиной и одной из проживающих завязался конфликт. Через некоторое время потасовка продолжалась на улице. Оказалось, что мужчина сначала начал душить девушку, а затем ударил её по голове.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, где задержали правонарушителя и доставили в 1-ый отдел полиции.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу телевизора в магазине.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области