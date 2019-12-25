В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу телевизора в магазине

Правонарушитель ранее был судимый за кражу.

Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Петербурга задержали правонарушителя за кражу товара на сумму более 21 тыс. рублей. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

Так, сотрудники Рогсгвардии получили сообщение о том, что в магазине на Планерной улице сработала тревожная кнопка. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, где и задержали правонарушителя.

Оказалось, что один из посетителей гипермаркета находился в отделе электронной техники. Мужчина отключил от питания один из телевизоров, затем попытался пронести его через кассу, не заплатив за него.

На месте сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенное, а правонарушителя доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что внука пенсионерки из Петербурга задержали по подозрению в краже 1 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО