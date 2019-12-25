В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу телевизора в магазине

Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Петербурга задержали правонарушителя за кражу товара на сумму более 21 тыс. рублей. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.
Так, сотрудники Рогсгвардии получили сообщение о том, что в магазине на Планерной улице сработала тревожная кнопка. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, где и задержали правонарушителя.
Оказалось, что один из посетителей гипермаркета находился в отделе электронной техники. Мужчина отключил от питания один из телевизоров, затем попытался пронести его через кассу, не заплатив за него.
На месте сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенное, а правонарушителя доставили в отдел полиции.
Ранее мы писали, что внука пенсионерки из Петербурга задержали по подозрению в краже 1 млн рублей.
Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
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